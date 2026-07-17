ВС РФ нанесли высокоточные удары по резервуарам с горючим в Одессе

ВС РФ уничтожили цистерны с топливом в Одессе ВС РФ нанесли высокоточные удары по резервуарам с горючим в Одессе

Москва17 июл Вести.Российские военные нанесли удары по резервуарам с топливом в порту Одессы. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, в порту "Николаев" были уничтожены четыре сухогруза, занимающихся снабжением украинских войск.

В порту "Одесса" высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ говорится в публикации ведомства

Ранее сообщалось, что российская авиация точным ударом по опорному пункту противника ликвидировала резервы ВСУ в Харьковской области.