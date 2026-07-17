Москва17 июл Вести.Российская авиация в ходе точечного удара по опорному пункту противника ликвидировала резервы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Военкор со ссылкой на данные разведки группировки войск "Север" уточнил, что противник сосредоточил силы на северо‑западной окраине Купянского района – у села Черное. Командование ВСУ планировало оперативно перебрасывать штурмовые группы на Волчанский участок фронта и на Великобурлукское направление, отметил Поддубный.

При этом в ВСУ полагали, что российская воздушная разведка будет сконцентрирована на контроле обстановки в поселках Приколотное и Белый Колодезь и не уделит должного внимания району села Черное. Планы противника были сорваны: подразделения группировки "Север" во взаимодействии с ВКС России скорректировали распределение усилий, и российская авиация нанесла точечный удар по опорному пункту — резервы ВСУ уничтожены сообщил Евгений Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России поразили в порту Одесса два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, включая UJ-22 компании "Укрджет".