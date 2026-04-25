ВС РФ уничтожили станции РЭБ ВСУ под Харьковом Боец Карта: под Харьковом уничтожены более 20 станций РЭБ ВСУ

Москва25 апр Вести.Подразделения "Северной" группировки войск ликвидировали более 20 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом в беседе с РИА новости сообщил начальник огневого поражения с позывным Карта.

По его словам, цели были выявлены в ходе воздушной разведки, после чего их координаты оперативно передавались для нанесения ударов.

Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 20 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области. Кроме этого, были уничтожены системы радиолокационной и радиоэлектронной разведки отметил собеседник агентства

Он уточнил, что удары наносились FPV-дронами на оптоволоконном управлении, устойчивыми к воздействию средств РЭБ. Как подчеркнул Карта, нейтрализация таких комплексов позволила на ряде участков улучшить качество связи и повысить эффективность работы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее армия РФ поразила локомотивное депо на юге Харькова. Кроме того, ВС России нанесли удар по Бориспольскому автобусному заводу в Киевской области. Объекты использовались в целях ВСУ.