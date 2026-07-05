Разведчики вычисляют позиции ВСУ по станциям Starlink в Харьковской области Бойцы "Севера" уничтожили более 60 станций Starlink за июнь

Москва5 июл Вести.Российские разведчики в Харьковской области определяют местонахождение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станциям Starlink, после чего наносят удары по выявленным позициям. Об этом РИА Новости сообщил начальник профильного отделения 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Карта.

По его словам, после обнаружения терминалов проводится дополнительная разведка, а затем поражаются укрытия противника.

Благодаря обнаруженным станциям Starlink оператор разведывательного дрона способен вычислить и местонахождение личного состава, который применял систему для своих задач. Блиндажи противника уничтожаются после проведения доразведки рассказал собеседник агентства

Он также заявил, что в июне военнослужащие БПС 11-го армейского корпуса "Севера" уничтожили более 60 станций Starlink в Харьковской области. Карта подчеркнул, что ликвидация терминалов нарушила связь украинских подразделений с командованием на этом направлении.

Ранее о поражении Starlink сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что такие цели часто выявляются в ходе воздушной разведки.