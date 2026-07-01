В МО РФ сообщили об уничтожении терминалов Starlink ВСУ силами группы "Север"

Российские дроноводы уничтожили терминалы связи Starlink ВСУ В МО РФ сообщили об уничтожении терминалов Starlink ВСУ силами группы "Север"

Москва1 июл Вести.Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" нанесли удар по узлу связи ВСУ, где были расположены терминалы Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что подобные цели зачастую выявляются в ходе воздушной разведки с помощью беспилотников.

Также вычисляются блиндажи и опорные пункты для личного состава противника. Мониторинг местности с последующей доразведкой позволяет определить и местонахождение полевых пунктов хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провианта ВСУ уточнили в ведомстве

Когда координаты целей уточнены, они передаются ударным расчетам. Объекты поражаются FPV-дронами, а также беспилотниками самолетного типа, пояснили в Минобороны.

Ранее военный эксперт Антон Трутце объяснил, почему ВС РФ не сбивают спутники Starlink, которые используются в интересах киевского режима.