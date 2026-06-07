Москва7 июнВести.Операторы дронов ВС РФ наносят результативные удары по логистической цепочке Вооруженных сил Украины (ВСУ) между Харьковом и Сумами. Из-за этого противник вынужден перестраивать маршруты переброски военной техники. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, в результате точных ударов российских беспилотников логистика неприятеля серьезно нарушена.
Вражеские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую областьговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что бойцы российской группировки войск "Север" за сутки ликвидировали 60 солдат ВСУ, сбили более 90 дронов и уничтожили 14 пунктов управления БПЛА в Сумской и Харьковской областях.