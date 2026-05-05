Москва5 мая Вести.Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Сумской области с применением дронов "Герань" и управляемых планирующих авиабомб. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал изданию "Аргументы и факты" о подробностях боестолкновений на этом направлении.

Как указал эксперт, работа нашей военной техники нацелена на ликвидацию логистической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также складов с боеприпасами. Атаке подверглись центры управления и связи.

Сумская область – место достаточно интенсивных боевых действий. Здесь формируется санитарная зона по периметру российской границы для защиты наших областей. Помимо этого, действия в Сумской области решают задачу отвлечения вражеских сил от других направлений рассказал он

Кроме того, российские войска в Сумской области могли поразить пункт дислокации подразделения Art Division, действующего в составе отряда спецназначения "Тимур" ГУР Минобороны Украины.

Боевики террористической структуры ГУР – одни из приоритетных целей. Они постоянно отслеживаются российскими разведывательными органами, и целеуказания по ним даются в первую очередь отметил эксперт

Под удар попали украинские системы ПВО, пусковые установки РСЗО и, вероятно, ракетные комплексы, указал Джерелиевский.

Одной из ключевых целей ВС РФ он назвал химическое производство в Шосткинском районе, на котором могут производиться взрывчатые вещества и иные военные материалы. Там же находились центры размещения иностранных наемников, откуда координировались диверсии на территории России.

Также Джерелиевский отметил значительный рост активности санитарной авиации ВСУ.

С высокой периодичностью после ударов по Харьковской и Сумской областям в Жешув прибывают санитарные самолеты для вывоза, по всей видимости, высокопоставленных персон, получивших ранения или ликвидированных в результате этих ударов подытожил эксперт

Ранее стало известно, что боевики ВСУ используют машины скорой помощи для переброски военных к Сумам.