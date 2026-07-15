Москва15 июл Вести.Систематическое применение российских беспилотников не позволяет ВСУ использовать бронетехнику для снабжения своих подразделений. Это приводит к большим потерям среди украинской пехоты, которая вынуждена пешком нести припасы на позиции. Об этом ИС "Вести" рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.

Он добавил, что на уничтожение одного украинского штурмовика уходит пять дронов.

Работа по военной технике, по артиллерийским установкам, по различным машинам снабжения успешно ведется. Фактически практически все автомобили, которые находятся либо в зоне боевого столкновения, либо в тыловых районах для доставки медикаментов, воды, боеприпасов, ротации личного состава, успешно уничтожаются. Сейчас для выполнения штурмовых операций уже очень тяжело использовать бронетехнику для вылазок. Это осуществляется маленькими группами, они выходят, и наши бойцы уничтожают не только технику, но и личный состав. Если взять статистику СВО, то сложилась такая цифра: для уничтожения одного штурмовика необходимо в среднем пять дронов. То есть это экономически и тактически обоснованно рассказал Кондратьев

Он подчеркнул, что систематическая работа ВС РФ по уничтожению вражеской техники перекрывает те поставки, которые получают украинские войска.

Количество уничтоженной техники больше, чем приходит из тылов новой. Поэтому для решения боевой задачи им необходим личный состав в зону боевого соприкосновения. Техники нет, каким образом попасть туда? Естественно, пешочком. Эти группы начинают продвигаться и встречают в небе беспилотные силы, в том числе подразделения "Вега", которые эффективно их уничтожают заключил Кондратьев

Ранее высокую эффективность работы сил беспилотных систем ВС РФ отметил министр обороны России Андрей Белоусов.