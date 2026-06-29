Белоусов рассказал об эффективности войск беспилотных систем Белоусов: применение БПЛА войсками беспилотных систем в три раза эффективнее

Москва29 июн Вести.Эффективность применения БПЛА у войск беспилотных систем примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Кадры встречи опубликовал военкор информационной службы "Вести" Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Войска беспилотных систем – там не расчеты воюют, там воюют подразделения. Подразделениям ставятся задачи изолировать район, перерезать пути снабжения. Вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов, по данным DC (программно-аппаратный комплекс), примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов сказал Белоусов

В этом году военнослужащие войск беспилотных систем впервые приняли участие в параде Великой Победы в Москве.