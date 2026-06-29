Белоусов рассказал о создании единой системы отслеживания атак БПЛА Белоусов сообщил о создании информсреды для осведомленности по атакам БПЛА

Москва29 июн Вести.В России с апреля создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности по атакам БПЛА. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Кадры встречи опубликовал военкор информационной службы "Вести" Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Примерно начиная с апреля месяца начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности. У меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее сказал Белоусов

Ранее Белоусов сообщил, что эффективность применения БПЛА военнослужащими войск беспилотных систем примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов.