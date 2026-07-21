Эксперт: опыт подготовки специалистов по беспилотникам в РФ будет расширяться Эксперт Родин: в РФ будет масштабироваться опыт подготовки специалистов по БПЛА

Москва21 июл Вести.В российской армии развернули единую систему подготовки специалистов по беспилотным системам, и этот опыт будет в дальнейшем масштабироваться. Такое мнение ИС "Вести" высказал директор центра компетенций по беспилотным авиационным системам и сервисам МФТИ Александр Родин.

В Минобороны РФ ранее заявили, что за первое полугодие в рамках единой системы подготовки специалистов по БПЛА обучение прошли более восьми тысяч человек.

Цифра 8000 человек может показаться скромной, но, напомню, что войска беспилотных систем как отдельный род войск были созданы официально осенью прошлого года. Я считаю, что для нашей военной и гражданской бюрократии — это немыслимые темпы отметил Родин

При этом, указал эксперт, поводом к созданию единой системы подготовки кадров в области БПЛА стал общественный запрос.

Это все не на пустом месте возникло: с самых первых дней специальной военной операции у нас существует множество корпоративных, волонтерских центров, деятельность которых обеспечивают разработчики, поставщики дронов. И Министерство обороны подхватило инициативу гражданского общества и поставило на системную основу. Думаю, этот опыт будет дальше масштабироваться, но очень важно, мне кажется, что действительно удалось пробиться через бумажные ограничения, и русские беспилотные системы и на фронте, и на гражданке наконец начнут работать в полную силу сказал он

Ранее в Минобороны заявили, что в учебных центрах специалистов по БПЛА организовано обучение не только отдельных военнослужащих, но и целых подразделений с проведением боевого слаживания на штатной технике.