За год в учебном центре ЦСН "БАРС-Сармат" подготовили более тысячи пилотов БПЛА

Москва19 апр Вести.Учебный центр добровольческого формирования "БАРС-Сармат" за год обучил более тысячи бойцов управлять БПЛА. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал военнослужащий с позывным Эксперт.

Пространство для проведения курсов бойцы создали сами с нуля.

Учебный центр создали ровно год назад, в марте. За это время уже у нас обучено больше тысячи человек… Начинали просто — пришли в здание, разгребли руками. Шапку бросили — здесь будет центр. А сегодня мы выпускаем уже. сообщил Эксперт

Обучение пилота управлению обычным дроном с нуля занимает две недели. А подготовка специалиста по управлению ударным боевым дроном требует около одного месяца. Предпочтительный диапазон кандидатов — младше 45 лет, это связано с тем, что с возрастом ухудшается моторика.

"БАРС-Сармат" - Центр специального назначения (ЦСН).