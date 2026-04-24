Инженер БПЛА о подготовке операторов: должны уметь пользоваться разными дронами

Москва24 апр Вести.В ВС РФ пристальное внимание уделяется подготовке операторов БПЛА. Об этом рассказали ИС "Вести" военнослужащие войск беспилотных систем.

Военные должны уметь использовать БПЛА разного формата, отметил инженер войск беспилотных систем с позывным Пионер.

[Например], зона поражения - 300 метров, вес - 1,7 кг, самое то. И 15-20 километров спокойно можно пролететь с таким боеприпасом сказал Пионер

Подготовка ведется постоянно. В частности, на специальных полигонах операторов учат управлять дронами, закреплять аккумулятор и снаряд.

Балансирую дрон, беру за середину батареи и проверяю, ровно ли он находится, чтобы пилоту было легче лететь пояснил военнослужащий с позывным Дед

На учебном полигоне будущих операторов дронов наставляют, что реальное управление дроном - это серьезная боевая задача, рассказал ИС "Вести" заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки с позывным Гора.