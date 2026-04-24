Москва24 апр Вести.В условиях современных реалий в зоне СВО операторы дронов получают навыки использования кодовых таблиц. Об этом рассказал ИС "Вести" начальник штаба отдельного батальона беспилотных систем с позывным Рапира.

Это терминология, понятная только внутри расчета или подразделения, отметил он.

Даже если противник поймал нашу частоту и слушает наши переговоры, то он все равно не может понять по каким мы координатам бьем, куда мы бьем, что мы запускаем сказал Рапира

На учебном полигоне ВС РФ будущих операторов дронов наставляют, что реальное управление дроном — это серьезная боевая задача, рассказал заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки с позывным Гора.