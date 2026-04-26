Оператор БПЛА Клык рассказал, как сам проводит сборку дрона Оператор БПЛА рассказал, как проходит самостоятельная сборка дрона

Москва26 апр Вести.Бойцам штурмовой роты гвардейского 328-го десантно-штурмового полка поступают дроны, наполнение которых можно выбрать самостоятельно. Об этом ИС "Вести" рассказал боец подразделения с позывным Клык.

Он добавил, что при сборке дрона можно самостоятельно выбрать его "начинку".

Снял крышку, на некоторых корпусах с пробкой идет, туда заливаешь зажигательную смесь, все запечатываешь, закручиваешь. Это медная воронка, куда можно приделать кумулятивный заряд, чтобы пробивать бронетехнику. И сам корпус, куда можно засунуть поражающие элементы, то бишь осколки рассказал Клык

Ранее начальник штаба беспилотных систем с позывным Рапира заявил, что при подготовке операторов БПЛА используются навыки ведения кодовых таблиц.