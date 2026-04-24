Офицер Гора: профессиональные операторы БПЛА важны в разведке Разведчик Гора: один хороший оператор БПЛА может остановить роту врага

Москва24 апр Вести.На учебном полигоне будущих операторов дронов наставляют, что управление дроном - это серьезная боевая задача. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель начальника штаба по разведке, начальник разведки с позывным Гора.

Один или два квалифицированных оператора БПЛА способны серьезно изменить положение на поле боя, отметил Гора.

Сейчас упор идет ни на артиллерию, ни на танки, даже ни на пехоту , а именно на дроны. Один-два хороших оператора могут остановить как роту противника, так и батальон подчеркнул Гора

Операторы дронов получают в зоне специальной военной операции (СВО) навыки использования кодовых таблиц, заявил начальник штаба отдельного батальона беспилотных систем с позывным Рапира.