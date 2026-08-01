Москва1 авг Вести.Поток желающих стать операторами дронов в российских вооруженных силах непрерывный, сообщил ИС "Вести" военнослужащий ВС РФ с позывным Видман.

Он рассказал, что в учебном центре всех желающих стать пилотами БПЛА обучают полетному делу, приему и передаче радиоволн, знакомят с электроникой и оборудованием.

Приезжает достаточное количество, бывает, вообще большие потоки, то есть там по 10, по 15 операторов приезжает за раз... Бывает меньше, но поток непрерывный. То есть больше либо меньше, но люди идут постоянно сказал российский военный

Ранее военкор ВГТРК Александр Сладков заявил, что перед боевыми вылетами операторы-дроноводы обучаются на отдельных площадках, запуская БПЛА с оптоволоконной катушкой.