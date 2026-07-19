Российский военный рассказал о ритуалах перед запуском БПЛА Военный рассказал о традициях российских дроноводов перед запуском БПЛА

Москва19 июл Вести.Российские дроноводы перед запуском беспилотных летательных аппаратов соблюдают традиции, пришедшие из большой авиации: борт гладят, провожают и обязательно крестят, чтобы он вернулся с задания. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" рассказал военнослужащий с позывным Кулибин.

Мы здесь в основном из большой авиации, поэтому все традиции, [которые] соблюдаются, оттуда идут. Борт, как всегда, на выпуске походить, погладить и отправить его в боевой путь, чтобы вернулся. По крылу погладил его, и все, полетела "птичка". [Перекрестить] обязательно, чтобы вернулся рассказал Кулибин

Ранее боец ВС РФ рассказал, что российский разведывательно-ударный БПЛА "Орион" способен поразить монету с расстояния в 10 километров.