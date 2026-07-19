Боец РФ рассказал, что БПЛА "Орион" может попасть в монету с расстояния в 10 км

Российский оператор БПЛА рассказал про точность поражения дрона "Орион" Боец РФ рассказал, что БПЛА "Орион" может попасть в монету с расстояния в 10 км

Москва19 июл Вести.Российский разведывательно-ударный БПЛА "Орион" способен поразить мелкую цель с расстояния в 10 километров. Об этом Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал военнослужащий ВС РФ.

Дальность полета "Ориона" составляет около 1000 километров, дрон работает на высоте до 7,5 километра.

Дальность камеры при наблюдении - около 30 километров, можем обнаруживать цель... У него также лазерная подсветка находится на камере. Когда мы находим цель, я докладываю в центр управления разведки и боевого применения, они подтверждают. Я выпускаю ракету, подсвечиваю, и она по лазеру приходит точно в цель. За 10 километров я пускаю ракету, сопровождаю лазером. Можно в форточку, можно в монету попасть. Все ракеты приходят ровно в цель сказал боец

Он добавил, что ракета при пуске по цели с расстояния в 10 км достигает ее за 36 секунд.

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На высоте 7,5 [километра] нас с тарана не могут достать. Максимальная скорость до 350 километров в час. [Обычным FPV-дроном его не догнать], но у них же есть какой-то FPV, который тоже 300 с чем-то там набирает скорость. Но нам сразу сообщают, откуда, с каким курсом, какая высота заходит на нас на таран, и мы сразу уходим. Либо крен влево, либо крен вправо с набором высоты на максимальной скорости, и уходим, маневры делаем добавил военнослужащий

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