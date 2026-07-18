Москва18 июлВести.Российские военные применили беспилотник "Герань-4 Сикер", обладающий режимом самонаведения, для удара по контейнеровозу с военным грузом для ВСУ в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что подразделения войск беспилотных систем ударили по судну дважды.
Подразделениями войск беспилотных систем были нанесены два удара БПЛА "Герань-4 Сикер" в режиме самонаведения по контейнеровозу с грузом военного назначения, находившемся в порту Черноморск Одесской областиговорится в сообщении
Контейнеровоз использовался для перевозки грузов в интересах Вооруженных сил Украины.
Ранее в МО РФ заявили об уничтожении пусковой установки берегового комплекса "Нептун-2" в районе населенного пункта Рыбаковка.