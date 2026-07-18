МО РФ: "Герань-4 Сикер" с самонаведением поразил контейнеровоз в Черноморске

ВС РФ применили дрон "Герань-4 Сикер" с самонаведением МО РФ: "Герань-4 Сикер" с самонаведением поразил контейнеровоз в Черноморске

Москва18 июл Вести.Российские военные применили беспилотник "Герань-4 Сикер", обладающий режимом самонаведения, для удара по контейнеровозу с военным грузом для ВСУ в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что подразделения войск беспилотных систем ударили по судну дважды.

Подразделениями войск беспилотных систем были нанесены два удара БПЛА "Герань-4 Сикер" в режиме самонаведения по контейнеровозу с грузом военного назначения, находившемся в порту Черноморск Одесской области говорится в сообщении

Контейнеровоз использовался для перевозки грузов в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее в МО РФ заявили об уничтожении пусковой установки берегового комплекса "Нептун-2" в районе населенного пункта Рыбаковка.