Минобороны раскрыло цели ударов по портам в Одесской области Минобороны: ВС РФ поразили пусковую установку "Нептун-2" под Очаковом

Москва18 июл Вести.Российские военные в ходе ночного группового удара поразили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун-2" в районе населенного пункта Рыбаковка западнее Очакова. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками также были нанесены по объектам портовой инфраструктуры и судам, задействованным в обеспечении ВСУ.

В районе населенного пункта Рыбаковка (14 км западнее Очаков) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2" говорится в сообщении

В порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских военных. В порту Черноморска удар был нанесен по контейнеровозу, разгружавшему боеприпасы, а в районе острова Змеиный был поражен сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ.

Ранее в Одессе российские военнослужащие поразили цистерны с топливом. Также ликвидированы четыре сухогруза.