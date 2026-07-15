SHOT: ВС РФ нанесли удар по пусковым установкам ракет и дронов ВСУ в Одессе

ВС РФ нанесли удар по пусковым установкам ракет и дронов ВСУ в Одессе SHOT: ВС РФ нанесли удар по пусковым установкам ракет и дронов ВСУ в Одессе

Москва15 июл Вести.Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по объектам в Одессе и области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

В публикации говорится, что взрывы начали раздаваться вечером 14 июля, после чего в одном из районов вспыхнул пожар.

По предварительной информации, российская армия нанесла удары по пусковым установкам ракет "Нептун" и "Фламинго". Кроме того, сообщается о взрывах около аэродрома "Школьный", с которого Вооруженные силы Украины запускают беспилотные летательные аппараты по Крыму.

Местные власти сообщают о повреждениях на одном из предприятий.

Ранее ВС РФ также нанесли удар по трем сухогрузам на рейде порта "Одесса".