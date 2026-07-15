Москва15 июлВести.Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по объектам в Одессе и области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В публикации говорится, что взрывы начали раздаваться вечером 14 июля, после чего в одном из районов вспыхнул пожар.
По предварительной информации, российская армия нанесла удары по пусковым установкам ракет "Нептун" и "Фламинго". Кроме того, сообщается о взрывах около аэродрома "Школьный", с которого Вооруженные силы Украины запускают беспилотные летательные аппараты по Крыму.
Местные власти сообщают о повреждениях на одном из предприятий.
Ранее ВС РФ также нанесли удар по трем сухогрузам на рейде порта "Одесса".