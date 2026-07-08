ВС РФ нанесли удары по объектам в Киеве и Одессе, включая ТЭЦ-6 и склады

"Искандеры" поразили цели в Киеве и Одессе ВС РФ нанесли удары по объектам в Киеве и Одессе, включая ТЭЦ-6 и склады

Москва8 июл Вести.В ночь на 8 июля Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по обеспечивающим деятельность ВСУ объектам в Киеве и Одессе. Об этом сообщили украинские СМИ.

В Деснянском районе Киева комплексом "Искандер" были поражены склады, задействованные в интересах ВСУ. Кроме того, ракетный удар пришелся по автобазе на территории ПАО "Киевметрострой". В Пересыпском районе Одессы "Искандер" уничтожил скопление топливозаправщиков около хранилища горюче-смазочных материалов.

Российские военные также нанесли ракетный удар по киевской теплоэлектроцентрали ТЭЦ-6. Жители города писали в чатах, что видели огненный гриб в районе пораженного объекта и слышали многочисленные взрывы. ТЭЦ-6 - одна из крупнейших в Киеве, ее мощность составляет 750 МВт, она обеспечивала теплоснабжением сразу пять районов украинской столицы.

Ранее в среду мэр Киева Виталий Кличко сообщал о сильных пожарах в Деснянском и Святошинском районах.

Днем ранее, по сообщению Минобороны РФ, были поражены находившиеся на стоянке у трассы Днепр – Никополь в Днепропетровской области фуры, перевозившие военные дроны противника. Они предназначались для ударов по территории РФ.