"РВ": по целям в Киеве ударили "Искандеры" и "Цирконы" "РВ": Киев атаковали ракетами "Искандер" и "Циркон"

Москва28 июн Вести.Российские военные ночью нанесли удары по целям в Киеве ракетами "Искандер" и "Циркон", сообщают "Военкоры Русской Весны" в мессенджере MAX.

По данным канала, после серии взрывов в украинской столице начались пожары, а над городом поднялись столбы дыма. Канал "РВ" также опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент удара ракеты по одному из объектов.

Кроме того, во время ночной атаки по объектам на Украине российские силы применяли ударные беспилотники. Взрывы также фиксировались в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Официальных сообщений по этому поводу от Минобороны не поступало.