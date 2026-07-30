В пророссийском подполье сообщили о серии ударов "Искандерами" по Киеву Подпольщик Лебедев: "Искандеры" атаковали военные цели в Киеве

Москва30 июл Вести.Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил о серии ударов баллистическими ракетами "Искандер-М" по военным объектам в Киеве. Сведения он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на видеозаписи последствий ударов, Лебедев отметил, что всего было зафиксировано не менее шести прилетов. По его словам, в нескольких районах города возникли крупные пожары, а над местами ударов поднимаются густые столбы дыма.

Масштаб возгораний указывает на серьезное повреждение объектов и находившегося на их территории оборудования или материальных запасов говорится в публикации

Координатор пророссийского подполья также выразил мнение, что применение нескольких баллистических ракет может свидетельствовать об ударах по группе приоритетных целей или по крупному объекту, состоящему из нескольких производственных, складских или технических площадок.

По его данным, точные цели и масштаб повреждений уточняются, однако опубликованные кадры подтверждают многочисленные попадания.

Ночью в украинской столице действовала воздушная тревога, после чего очевидцы сообщали о звуках взрывов. Позднее глава городской администрации Киева Виталий Кличко подтвердил, что в нескольких районах города на территории нежилой застройки вспыхнули пожары.