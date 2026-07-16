SHOT: ВС РФ нанесли удар по военным объектам в Киеве баллистическими ракетами

ВС РФ нанесли удар по военным объектам в Киеве SHOT: ВС РФ нанесли удар по военным объектам в Киеве баллистическими ракетами

Москва16 июл Вести.Российская армия в ночь на 16 июля поразила военные и инфраструктурные объекты в Киеве. Кадры взрывов опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны яркие вспышки и зарево от пожара около Дарницкой ТЭЦ.

Уточняется, что ВС РФ нанесли удары баллистическими ракетами. Украинские СМИ писали, что по Киеву залповым огнем прилетело до шести ракет.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что склад с вооружением в Вишневом в Киевской области, где 6 июля прозвучали взрывы, был расположен рядом с жилыми домами. Он пообещал привлечь к ответственности должностных лиц "Укроборонпрома".