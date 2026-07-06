Москва6 июл Вести.В ночь на 6 июля произошел "самый массированный" удар Вооруженных сил РФ по Киеву. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Предыдущий удар в ночь на 2 июля Кличко также называл "самым массированным".

Самая массированная атака … на столицу отмечается в Telegram-канале Кличко

Ранее в Минобороны РФ информировали, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям ТЭК и украинского ВПК в Киеве и Киевской области, производящим в том числе беспилотники, радиолокационную технику, бронеавтомобили и безэкипажные катера. По данным военного ведомства, в Киеве поражены пять предприятий и заводов.

Также поражена инфраструктура военных аэродромов в пяти украинских областях.