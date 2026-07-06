ВС РФ массированным ударом возмездия поразили аэродромы в 5 областях Украины Аэродромы в 5 регионах Украины

Москва6 июл Вести.В ночь на 6 июля Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли массированный удар по военным и топливно- энергетическим объектам на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

В ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области

говорится в сообщении

Кроме того, уточнятся, что ВС РФ ударили по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам, связанным с логистикой и оборонно-промышленным комплексом Украины, в городе Павлоград Днепропетровской области.