Москва5 июл Вести.Война на Украине завершится уже завтра, если США перестанут поддерживать Киев. Об этом главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

А тут делов-то, если они [Соединенные Штаты Америки] перестанут поддерживать всех на свете, то она завершится завтра. Это ни бином Ньютона, чего тут делать-то всего-навсего? заявила Симоньян

По ее словам, если президент США Дональд Трамп добьется своего, то РФ придется поверить, что "Америка теперь другая".

Тогда нам придется с удовольствием и с радостью поверить, что Америка теперь другая, или Трамп вот такой другой. Вот такой он невероятный молодец, что ему удалось переломить и deep state ("глубинное государство" - невидимое правительство страны, согласно одной из теорий заговора - Прим. ред.), и интересы корпораций, и интересы тех, кого они сами же называют warmongers, да, подстрекатели войны. И [что] он действительно впервые за много-много лет в истории США сделал то, что он хотел. Потому что вообще-то уже больше века с тех пор, как Соединенные Штаты Америки вообще заметили существование России, их стратегия по отношению к нам, она выглядит совершенно иначе подчеркнула Маргарита Симоньян

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что то, что начиналось как специальная военная операция, сейчас продолжается как война из-за вовлеченности в конфликт западных стран.