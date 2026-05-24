Москва24 мая Вести.США решили приостановить удары по Ирану, только когда Исламская Республика объявила, что готова пойти на крайние меры. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она добавила, что США понимают только язык эскалации.

Когда было объявлено, что целая цивилизация погибнет и Иран был готов потащить за собой [столько], сколько он успеет потащить за собой вместе с этой, со своей цивилизацией. Тогда [США] приостановили [удары], про переговоры … было объявлено. Вроде находят точки соприкосновения. Короче говоря, стали разговаривать. Потому, что они понимают только язык эскалации. Они нас вынуждают к этой эскалации. И мы в этой эскалации обязательно должны будем участвовать заявила Симоньян

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в конце мая. Телеканал Al Arabiya добавляет, что местом встречи в очередной раз станет Исламабад.