Москва5 июлВести.Вооруженные силы России нанесли удары по объектам, связанным с логистикой и оборонно-промышленным комплексом Украины, в городе Павлоград Днепропетровской области. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, этот населенный пункт сохраняет статус ключевого транспортного узла: через него проходят автодороги в направлении таких городов, как Славянск и Краматорск.
Существенную роль в оборонном потенциале противника играют и расположенные в Павлограде промышленные предприятия – в частности, Павлоградский химический и Павлоградский механический заводы. Сегодня их мощности работают на нужды ВСУ: на площадках ведется изготовление артиллерийских и реактивных снарядовсообщил Поддубный
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что освобождение села Александровка в Днепропетровской области расширяет зону безопасности.