Российские военные ударили по логистике и оборонным заводам в Павлодаре Поддубный назвал цели ударов ВС РФ в Павлодаре

Москва5 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по объектам, связанным с логистикой и оборонно-промышленным комплексом Украины, в городе Павлоград Днепропетровской области. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, этот населенный пункт сохраняет статус ключевого транспортного узла: через него проходят автодороги в направлении таких городов, как Славянск и Краматорск.

Существенную роль в оборонном потенциале противника играют и расположенные в Павлограде промышленные предприятия – в частности, Павлоградский химический и Павлоградский механический заводы. Сегодня их мощности работают на нужды ВСУ: на площадках ведется изготовление артиллерийских и реактивных снарядов сообщил Поддубный

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что освобождение села Александровка в Днепропетровской области расширяет зону безопасности.