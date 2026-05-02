Минобороны РФ заявило об ударах по ВПК, военным аэродромам и портам Украины

Минобороны РФ сообщило об ударах по ВПК, военным аэродромам и портам Украины Минобороны РФ заявило об ударах по ВПК, военным аэродромам и портам Украины

Москва2 мая Вести.Российские военные за последние сутки нанесли удары по ряду важнейших объектов на территории Украины, которые используются в интересах ВСУ, включая предприятие оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы и портовую инфраструктуру. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Кроме того, за прошедшие сутки были поражены пункты временной дислокации подразделений украинской армии в 152 районах.

Нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, военным аэродромам, объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов говорится в сообщении оборонного ведомства

Также в МО РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области.