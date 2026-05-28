Москва28 маяВести.Российские военные нанесли удары по объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, а также складам горючего, которые используются армией Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, за сутки ударам также подверглись склады боеприпасов и горючего, а также позиции украинских войск в 147 районах.
Нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым ВСУговорится в сообщении оборонного ведомства
В Минобороны РФ также сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО в зоне проведения спецоперации сбили 184 украинских беспилотника и четыре управляемые авиабомбы.