Минобороны: ВС РФ ударили по инфраструктуре и складам горючего ВСУ

Москва28 мая Вести.Российские военные нанесли удары по объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, а также складам горючего, которые используются армией Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки ударам также подверглись склады боеприпасов и горючего, а также позиции украинских войск в 147 районах.

Нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым ВСУ говорится в сообщении оборонного ведомства

В Минобороны РФ также сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО в зоне проведения спецоперации сбили 184 украинских беспилотника и четыре управляемые авиабомбы.