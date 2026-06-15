ВС РФ нанесли удары по Днепровскому заводу электромеханического оборудования МО РФ: нанесен удар по Днепровскому заводу электромеханического оборудования

Москва15 июн Вести.ВС РФ нанесли удары по Днепровскому заводу электромеханического оборудования и двум предприятиям в Харькове, заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что под удары также попали предприятия "Гринхаус Солюшн" и ООО "ДТ-1 групп", занимавшиеся сборкой боевых частей для беспилотников и ракет.

Также ВС РФ ударили по военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также ТЦК в Киеве.

Ранее в Минобороны сообщили о массированном ударе возмездия по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.