РФ ударила по украинским военным аэродромам и ТЦК

ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и ТЦК Украины РФ ударила по украинским военным аэродромам и ТЦК

Москва15 июн Вести.Российские войска нанесли удары по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования (ТЦК) Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что массированный удар стал ответом на террористические атаки киевского режима на российские объекты.

Кроме того, ВС РФ ударили высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ОПК в Киеве, Днепропетровске и Харькове.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никакие беспилотные удары ВСУ по российской территории не помешают продвижению ВС РФ.