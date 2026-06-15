Москва15 июнВести.Российские войска нанесли удары по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования (ТЦК) Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что массированный удар стал ответом на террористические атаки киевского режима на российские объекты.
Кроме того, ВС РФ ударили высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ОПК в Киеве, Днепропетровске и Харькове.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никакие беспилотные удары ВСУ по российской территории не помешают продвижению ВС РФ.