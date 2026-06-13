Москва13 июнВести.Никакие беспилотные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России не помешают продвижению российских военных, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениямсказал глава государства
Ранее глава государства объяснил, зачем Украина усиливает атаки дронов на Россию.