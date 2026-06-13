Путин заявил, что атаки ВСУ не отнимут у России стратегического преимущества

Путин: никакие беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению ВС РФ Путин заявил, что атаки ВСУ не отнимут у России стратегического преимущества

Москва13 июн Вести.Никакие беспилотные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России не помешают продвижению российских военных, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям сказал глава государства

Ранее глава государства объяснил, зачем Украина усиливает атаки дронов на Россию.