Ливитт назвала позитивными встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху

В Белом доме прокомментировали встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху Ливитт назвала позитивными встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху

Москва28 июл Вести.Пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала встречи американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прошедшие 28 июля, продуктивными и позитивными. Об этом она написала в социальной сети Х.

При этом Ливитт не раскрыла каких-либо деталей переговоров.

Согласно размещенным кадрам, в разговоре Трампа и Зеленского принимали участие высокопоставленные американские чиновники - в частности, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и руководитель Минфина США Скотт Бессент.

Встреча главы Белого дома с Нетаньяху проходила в закрытом для СМИ режиме. По данным источников, ключевой темой переговоров стал иранский конфликт.

Ранее также сообщалось, что Зеленский и Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете обсудили производство перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot.