NYP: Трамп назвал "хорошим" ход дел на фоне эскалации между Израилем и ИРИ

NYP: Трамп заявил, что "дела идут хорошо" на фоне конфликта Ирана и Израиля NYP: Трамп назвал "хорошим" ход дел на фоне эскалации между Израилем и ИРИ

Москва8 июн Вести.Президент США Дональд Трамп на фоне эскалации между Израилем и Исламской Республикой Иран заявил, что "дела идут очень хорошо". Об этом сообщила журналистка New York Post (NYP) Кейтлин Дорнбос в соцсети X.

Она отметила, что получила комментарий американского лидера после того, как портал Axios написал, что глава Белого дома собирается попросить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану.

Он сказал, что сейчас не может говорить, но добавил: "дела идут очень хорошо" написала журналистка

Накануне в беседе с порталом Axios Трамп отметил, что Вашингтон очень близок к заключению окончательного соглашения с Ираном. Он выразил надежду, что эскалация между Исламской Республикой и Израилем не сорвет сделку США и Ирана.

Иран совершил ракетный обстрел по территории Израиля.

По данным CNN, Израиль готовит "мощный" ответ на обстрелы со стороны Ирана.