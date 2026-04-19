"Знает, как …": Трамп объяснил поддержку Израиля на фоне конфликта с Ираном Трамп: в отличие от других Израиль оказался отличным союзником США

Москва19 апр Вести.Израиль, в отличие от других стран, в кризисной ситуации показал себя надежным союзником США, заявил американский президент Дональд Трамп.

По мнению главы Белого дома, еврейское государство демонстрирует стойкость и умение добиваться поставленных задач.

Нравится ли людям Израиль или нет, но они (в Тель-Авиве – прим. ред.) доказали, что являются отличным союзником Соединенных Штатов. Они мужественны, дерзки, преданны и умны, и, в отличие от других, которые показали свое истинное лицо в момент конфликта и стресса, Израиль упорно сражается и знает, как победить написал Трамп в соцсети Truth Social

5 марта американский лидер в интервью порталу Axios заявил, что ежедневно обсуждает с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке.

В свою очередь, израильский премьер говорил, что он и президент США воюют с "плохими парнями", назвав себя и Трампа "хорошими парнями". Глава Белого дома отметил, что вместе с Нетаньяху решит, когда кончится операция против Ирана.

В то же время газета New York Times предположила, что на фоне потенциальных американо-иранских переговоров о возможном соглашении между политиками "вероятны новые трения".

Ранее президент США обрушился с критикой на нынешнего генсека НАТО Марка Рютте из-за отказа альянса оказать поддержку американцам в проводимой ими совместно с Израилем операции против Ирана.

Издание Politico подчеркнуло, что в НАТО выражают обеспокоенность по поводу "трещины в альянсе". При этом собеседник издания добавил, что Соединенные Штаты официально не запросили помощи от других участников Североатлантического альянса в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, а конкретные цели Вашингтона остаются неясными.