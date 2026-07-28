Трамп и Зеленский обсудят 28 июля урегулирование на Украине

Трамп обсудит с Зеленским урегулирование конфликта с Россией Трамп и Зеленский обсудят 28 июля урегулирование на Украине

Москва28 июл Вести.Президент США Дональд Трамп встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским 28 июля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

Основной повесткой встречи станет урегулирование конфликта с Россией.

Пришло время закончить войну приводит CNN слова представителя Белого дома

Трамп и Зеленский обсудят поиск путей мирного разрешения разногласий между Киевом и Москвой.

В тот же день Трамп проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудят конфликт с Ираном, ход переговоров между Израилем и Ливаном, а также вопрос о расширении "Соглашений Авраама".

Зеленский рассказал о том, как нормализовались его отношения с Трампом после скандала в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года.