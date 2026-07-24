Зеленский: отношения с Трампом улучшились после беседы в Ватикане

Зеленский рассказал о переломном моменте в общении с Трампом Зеленский: отношения с Трампом улучшились после беседы в Ватикане

Москва24 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, как его отношения с президентом США Дональдом Трампом нормализовались после скандала в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года. Информацию об этом обнародовало издание "Общественное" в Telegram.

Зеленский заявил, что в апреле того же года у них с Трампом состоялся краткий разговор в Ватикане. СМИ пишут, что глава киевского режима назвал эту беседу первым переломным моментом.

По словам Зеленского, он был рад услышать Трампа, и они выслушали друг друга. По мнению Зеленского, произошло что-то вроде договоренности не возвращаться к прошлому эпизоду.

Между нами возникло что-то вроде "мы не будем к этому возвращаться", но это было очень хорошо сказал он

Зеленский добавил, что от отношений и диалога напрямую зависят многие человеческие жизни.

СМИ сообщали, что 26 апреля 2025 года Зеленский поговорил с Трампом 15 минут перед похоронами папы римского Франциска.

28 февраля 2025 года между президентом США и Зеленским произошла словесная перепалка в Овальном кабинете Белого дома.