Трамп считает, что Путин и Зеленский могут встретиться

Трамп допустил встречу Путина и Зеленского Трамп считает, что Путин и Зеленский могут встретиться

Москва8 июл Вести.Президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский могут встретиться, но вряд ли эта встреча произойдет в Москве. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

8 июля в Анкаре, где проходил саммит НАТО, Трамп встретился с Зеленским и ответил на вопросы журналистов.

Возможно, но, скорее всего не в Москве заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности такой встречи

Глава Белого дома также сообщил, что у него нет крайних сроков для разрешения украинского конфликта, однако заявил, что в процессе урегулирования достигнут большой прогресс. Кроме того, Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным.