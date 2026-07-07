Трамп: урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшее время Трамп спрогнозировал скорое урегулирование конфликта на Украине

Москва7 июл Вести.Президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможность урегулирования украинского конфликта в ближайшее время. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Американский лидер подчеркнул, что ориентируется на свой многолетний переговорный опыт.

Все, чем я занимаюсь в своей жизни, — это сделки. И я думаю, что они будут, я думаю, что мы добьемся урегулирования, надеюсь, в ближайшее время заявил Трамп

По словам главы Белого дома, его недавние контакты с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским дают повод для оптимизма. Трамп отметил, что оба лидера сейчас демонстрируют настрой на конструктивное урегулирование кризиса. Президент США добавил, что в текущих условиях дипломатический прорыв на первый взгляд кажется маловероятным, однако именно в такие моменты зачастую и заключаются соглашения.

Официальный представитель Белого дома и турецкие дипломаты не привели подробностей возможных параметров будущей сделки. Турецкая сторона ранее неоднократно заявляла о готовности предоставить нейтральную площадку для ведения переговоров между Москвой и Киевом.