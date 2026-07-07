Москва7 июл Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони переоценила свои дружеские отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог-международник, эксперт Международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

По его мнению, саркастические замечания Трампа и ироничный пост, высмеивающий Мелони в преддверии саммита НАТО, является следствием их бывшей дружбы.

Думаю, это в каком-то смысле результат их бывшей дружбы. Мелони, по всей видимости, несколько переоценила дружеские отношения с президентом Трампа и позволила себе несколько больше, чем должна была бы позволить. И спекуляция на этих хороших отношениях привела к обратной реакции. Трамп обозлился, и мы видим сейчас результат смены настроений переменчивого американского лидера полагает эксперт

Ранее Мелони в ответ на саркастичный пост Трампа в преддверии саммита НАТО выразила недоумение по поводу подобного неуважительного отношения американского президента к союзникам по альянсу.