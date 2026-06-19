Москва19 июнВести.Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отменил запланированную поездку в Соединенные Штаты после скандального заявления президента США Дональда Трампа о премьер-министре Италии Джордже Мелони.
Поступок Трампа оскорбляет не только Мелони, но и всю Италию, добавил дипломат.
По этой причине я принял решение отменить визит в США, запланированный на 21 и 22 июнянаписал Таяни в соцсети X
Ранее Трамп заявил, будто Мелони "умоляла" его сделать совместную фотографию на саммите "Большой семерки" во Франции. Глава Белого дома отметил, что мог бы и не делать фото, но ему стало жаль премьера Италии.
Еще одной выходкой Трампа стало опоздание на заседание лидеров G7 – президент США зашел в зал со словами "я здесь босс".