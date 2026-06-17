Трамп пришел позже всех на саммит G7 и в шутку назвал себя боссом

Трамп опоздал на саммит G7 и в шутку назвал себя боссом Трамп пришел позже всех на саммит G7 и в шутку назвал себя боссом

Москва17 июн Вести.Президент США Дональд Трамп опоздал на заседание лидеров "Большой семерки" в Эвиан-ле-Бен и пошутил перед журналистами. Его появление попало в прямую трансляцию YouTube-канала Reuters.

Американский лидер вошел в зал заседания, когда почти все участники уже сидели на своих местах. Он обратился к присутствующим с короткой фразой.

Я здесь босс сказал Трамп

После этого он занял свое место за столом переговоров. Министр финансов США Скотт Бессент, который к тому моменту занял место для президента, остался на заседании по предложению Трампа.

Кроме того, американский президент заявил, что не возражает против присутствия представителей СМИ.

Причина его опоздания не уточнялась.

Ранее журналист ИС "Вести" Дарья Григорова со ссылкой на расписание саммита сообщила, что встреча Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в завершающий день не была анонсирована. СМИ также указывали на холодное отношение американского президента к Зеленскому.