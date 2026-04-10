Reuters: Макрон пригласил Трампа на ужин в Версале после саммита G7

Макрон пригласил Трампа на роскошный ужин на фоне напряженности в отношениях

Москва10 апр Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского лидера Дональда Трампа на пышный ужин в Версальском дворце на следующий день после завершения июньского саммита G7. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что пока неизвестно, будет ли Трамп присутствовать на каком-либо из мероприятий.

Франция перенесла даты саммита G7 ради турнира UFC в Белом доме в честь 80-летия американского президента. Изначально встречу лидеров "Большой семерки" планировали провести с 14 по 16 июня, теперь саммит назначен на 15-17 июня.

Ранее Макрон обиделся на Трампа из-за слов о своей жене Брижит.