Axios: Трамп в июне примет участие в саммите "Большой семерки" во Франции

Москва20 мая Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в июне посетит Францию для участия в ежегодной встрече лидеров стран "Группы семи". Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на заявление официального представителя Белого дома.

По данным источников в американской администрации, в рамках предстоящего саммита глава Белого дома намерен обсудить вопросы развития искусственного интеллекта, регулирования международной торговли и меры по пресечению преступности.

Кроме того, в повестку американского президента включена разработка стратегии по снижению зависимости западных экономик от поставок критически важного сырья и редкоземельных металлов из Китая.

Отдельными пунктами диалога с лидерами G7 станут совместные усилия по борьбе с трансграничным наркотрафиком и нелегальными миграционными потоками, а также меры по стимулированию роста американского экспорта на мировые рынки.

