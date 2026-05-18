Москва18 мая Вести.Президент США Дональд Трамп предположил, сколько могут стоить Соединенные Штаты. Об этом он заявил в интервью журналу Fortune. По словам американского лидера, речь идет о сотнях триллионов.

Журналисты попросили Трампа оценить США с точки зрения эксперта по недвижимости и включить в общую стоимость также природные ресурсы и памятники – в частности, Великий каньон.

Если посчитать все вместе, то получится что-то вроде сотен триллионов долларов предположил Трамп

Ранее американские журналисты подсчитали, что конфликт с Ираном может стоить США 1 триллион долларов. Так, американской армии придется несколько лет восстанавливать запасы оружия. Например, одна крылатая ракета Tomahawk, потраченная в ходе нападения на Иран, стоила около 2 миллионов долларов. Если производить этот боеприпас сейчас, то он уже обойдется американскому бюджету в 3,5 миллиона.