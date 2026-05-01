Трамп: у США сейчас в 2 раза больше запасов оружия, чем в начале войны с Ираном

Трамп: оружейные запасы США выросли вдвое после начала войны с Ираном Трамп: у США сейчас в 2 раза больше запасов оружия, чем в начале войны с Ираном

Москва1 мая Вести.Сейчас в арсенале США запасов оружия в два раза больше, чем было в начале войны с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам.

Он ответил на заявление одного из журналистов, что в Белом доме есть люди, которые беспокоятся о запасах огневой мощи и ракет Ирана.

У нас их более чем в два раза больше, чем было, когда все это начиналось. Я не волнуюсь сказал глава США

США и Иран пытаются договориться об условиях прекращения конфликта. Власти Исламской Республики через пакистанских посредников передали Вашингтону новый вариант предложения по переговорам.

Неделю назад Трамп говорил, что Вашингтону нужно ускорить производство вооружений. По его словам, оборонная компания Raytheon уже сейчас строит пять новых заводов.